Москвичам рассказали о ценах на бензин

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных товаров. В этот раз были проанализированы цены на бензин Аи-95.

На прошлой неделе на "Лукойле" он стоил 50,68 рубля, на этой существенно дороже – 50,96 рубля. На "Газпромнефти" стоимость не изменилась, но она самая высокая – 51,9 рубля.

На "Роснефти" пониже, но за последнюю неделю поднялась на 20 копеек и сейчас стоит 50,4 рубля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.