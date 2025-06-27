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27 июня, 08:00

Экономика

Россияне заметили странные рекламные кампании по вкладам некоторых банков

Россияне заметили странные рекламные кампании по вкладам некоторых банков

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Россияне заметили, что некоторые банки в рекламных кампаниях предлагают сниженные проценты по вкладам. При этом Центральный банк не так давно понизил ключевую ставку. Эксперты объяснили, что зачастую в своих предложениях финансовые организации указывают маркетинговые ставки, где максимальный показатель действует при покупке какого-то страхового продукта или вложений в программу долгосрочных сбережений.

Однако клиенты недовольны, что их надлежащим образом не информируют о банковском продукте и они недополучают проценты. Специалисты призвали россиян внимательно читать договор банковского вклада, поскольку рекламные кампании не всегда описывают реальные условия предложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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