Россияне заметили странные рекламные кампании по вкладам некоторых банков

Россияне заметили, что некоторые банки в рекламных кампаниях предлагают сниженные проценты по вкладам. При этом Центральный банк не так давно понизил ключевую ставку. Эксперты объяснили, что зачастую в своих предложениях финансовые организации указывают маркетинговые ставки, где максимальный показатель действует при покупке какого-то страхового продукта или вложений в программу долгосрочных сбережений.

Однако клиенты недовольны, что их надлежащим образом не информируют о банковском продукте и они недополучают проценты. Специалисты призвали россиян внимательно читать договор банковского вклада, поскольку рекламные кампании не всегда описывают реальные условия предложения.

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