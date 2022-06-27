Все рестораны "Вкусно – и точка" могут открыть в России в сентябре

Все 850 ресторанов "Вкусно – и точка" планируют открыть в России в сентябре, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.

По его словам, из 850 ресторанов сети работают уже 142.

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