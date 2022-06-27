Новости последнего часа: аграрии РФ собрали 1,1 млн тонн зерна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минсельхозе сообщили, что аграрии в России уже собрали 1,1 миллиона тонн зерна нового урожая.

В Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что житель Ясиноватой погиб при обстреле со стороны ВСУ.

МИД Греции назвал безосновательным решение Москвы выслать восьмерых греческих дипломатов.

