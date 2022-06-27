Новости последнего часа: вице-президент Лукойла Федун оставляет пост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совладелец Лукойла Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщили в компании.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что освобождение территории республики подходит к завершению.

В ДНР сообщили, что число раненых в Ясиноватой из-за обстрела ВСУ выросло до четырех.

