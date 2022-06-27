Магазины Mango открылись после перерыва

Магазины бренда Mango открылись после перерыва. Европейская повседневная одежда теперь поедет к российским покупателям не напрямую, а в объезд. Однако часть ассортимента бренд готов отшивать прямо в России.

Что будет с ценами на такую продукцию? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.