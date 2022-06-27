В рейтинге цифровых валют и стэйблкойнов скоро может случится пополнение. Российский Внешэкономбанк придумал концепцию отечественного блокчейна, обеспеченного золотом. Метод можно использовать для межгосударственных расчетов и обхода санкций. Называется он крипторубль.

Может ли он конкурировать с другими участниками рынка? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.