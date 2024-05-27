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27 мая, 19:30

Экономика

Новости регионов: в РФ могут ввести ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю

Новости регионов: в РФ могут ввести ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю

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В министерстве сельского хозяйства рассказали о планах ввести ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Прежде всего, это касается зерновых, а также подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы. Проблема есть также с фруктами и ягодами -– их, в отличие от зерновых, нельзя пересеять.

Между тем прокуратура Московской области взяла под контроль расследование причин пожара на штрафстоянке в Мытищах. Ранее там сгорели девять машин. Пламя разрослось более чем на 100 квадратных метров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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