Компания Wella прекращает поставки в РФ – СМИ

Компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом пишет "Коммерсант".

Производитель профессиональной косметики из Германии работает в РФ уже 28 лет. Продукцией пользовались почти все салоны красоты. На средства для окрашивания волос, например, приходилось до 40% рынка.

Возникнут ли у клиентов и работников бьюти-индустрии проблемы, рассказали эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.