Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз риса. Возможные ограничения будут действовать с 1 июля по 31 декабря.

Временный запрет не коснется поставок в страны ЕЭС, а также вывоза зерна для оказания международной гуманитарной помощи.

Связано ли такое решение с дефицитом зерна, рассказал заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института риса Виктор Ковалев.

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