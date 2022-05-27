Эксперты рассказали, где можно использовать российскую платежную систему за рубежом

Обвалившийся курс лиры и наличие ушедших из России брендов делают для россиян турецкий шопинг недорогим и привлекательным.

Закупаться местными сувенирами с помощью российской платежной системы в 2022 году можно будет в 10 странах.

Где можно обменять рубли на лиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

