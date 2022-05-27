Самолеты с брендовой продукцией начали прилетать в РФ после ухода иностранных компаний

После закрытия иностранных магазинов одежды в Турцию из РФ отправились не только туристы, но и настоящие "челноки". Это самолеты, которые прилетают из Стамбула в Москву. Они забиты брендовыми вещами.

Как сейчас устроен этот бизнес? И где в столице продают и покупают эти вещи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.