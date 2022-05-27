Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald's

Бывшая сеть ресторанов McDonald’s начнет работу в Подмосковье в середине июня, ассортимент останется прежним на 95%. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

В Москве начал работу сайт sudasuda.ru для онлайн-покупки билетов на речной транспорт, сообщил Дептранс.

300 бригад Мосводостока готовы ликвидировать последствия ливней на улицах Москвы. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.