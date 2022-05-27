Стало известно, под каким названием может открыться McDonald’s

Владельцы сети McDonald’s в РФ до сих пор не определились с новым названием. Россияне выбирают новое название для бывшего McDonald’s.

На выбор представлено пять вариантов и окончательное решение еще не принято. Известно только, что оно будет созвучно с классическим.

Согласно материалам Роспатента, поданы заявки на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.