В Роспатент поступили заявки на бренды "Росдональдс" и "Мосдональдс"

Заявки на бренды "Росдональдс" и "Мосдональдс" поступили в Роспатент. Их подала компания из Белоруссии, которая под такими названиями хочет открывать кафе и рестораны.

Между тем McDonald’s снова может распахнуть двери уже 12 июня, но под новым брендом. Название пока держат в секрете. Ожидается, что в начале символично заработает самый первый ресторан сети, расположенный на Пушкинской площади. О том, когда и где откроются остальные, пока не сообщается.

Ранее говорилось, что меню новых ресторанов принципиально не изменится, а названия блюд могут быть приближены к оригиналу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.