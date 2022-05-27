К производству "Москвичей" могут привлечь компании из КНР – Минпромторг

К производству "Москвичей" могут привлечь компании из КНР. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Рассматривают двух претендентов.

Ранее Сергей Собянин опроверг слухи о том, что на возрожденном заводе будут производить машины старых моделей. Производство на Волгоградском проспекте, по словам главы города, займется только современным автопромом. Сначала это будут классические машины, а в перспективе с конвейера начнут сходить и электрокары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.