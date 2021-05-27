Москвичам рассказали, как изменились цены на шоколад

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на шоколад "Вдохновение".

На прошлой неделе в "Пятерочке" был ценник 199,99 рубля, на этой стоимость снизили до 74,99 рубля. В "Перекрестке", наоборот, подорожание: 124 рубля вместо 79,90.

В "Азбуке Вкуса" шоколад также подорожал с 125 рублей до 129. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.