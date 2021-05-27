В Роспотребнадзоре рассказали, в какой момент онлайн-магазины должны фиксировать цену

Любители онлайн-шопинга не раз сталкивались с тем, что цена на выбранный товар неожиданно менялась. Роспотребнадзор объяснил, в какой момент магазин должен зафиксировать стоимость.

Как рассказали в ведомстве, добавление товара в корзину еще не значит, что цена не изменится. Заморозить ее должны только после оформления заказа и присвоения ему номера.

После этого отказаться от выдачи товара или попросить доплату, если стоимость выросла, магазин уже не имеет права. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.