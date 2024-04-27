Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 12:45

Экономика

Спрос на мясо в Подмосковье вырос в преддверии сезона шашлыков

Спрос на мясо в Подмосковье вырос в преддверии сезона шашлыков

Более 3 млн куличей испекут предприятия Москвы к Пасхе

Собянин: Москва поставит Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Спрос на "наборы для шашлыка" начал расти в России

ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год

Конференция по интеллектуальной собственности проходит в технопарке "Сколково"

"Деньги 24": Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Жители Подмосковья в преддверии майских праздников стали чаще покупать мясо. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Тем временем свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час.

Кроме того, ретроралли "Огонь памяти" стартует у Музея Победы 28 апреля.

Также монолит строящейся детско-взрослой поликлиники в Некрасовке готов уже на треть.

Читайте также
экономикаобществопогодагородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика