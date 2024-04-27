27 апреля, 12:45Экономика
Спрос на мясо в Подмосковье вырос в преддверии сезона шашлыков
Жители Подмосковья в преддверии майских праздников стали чаще покупать мясо. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Тем временем свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час.
Кроме того, ретроралли "Огонь памяти" стартует у Музея Победы 28 апреля.
Также монолит строящейся детско-взрослой поликлиники в Некрасовке готов уже на треть.