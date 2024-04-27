Спрос на "наборы для шашлыка" начал расти в России

Россияне начали готовиться к сезону пикников. Традиционно с конца апреля в стране растет спрос на товары для приготовления шашлыка: мангалы, шампуры, уголь и жидкость для розжига.

Так, одноразовый мангал в среднем можно купить за 350–400 рублей, 6 шампуров обойдутся в 300 рублей, пятикилограммовый пакет с углем – около 400 рублей, а пол-литра жидкости для розжига обойдется примерно в 150 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.