Эксперт оценил отказ стран Запада от оплаты газа в рублях

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ситуацию с отказом западных стран от оплаты российского газа в рублях.

Ранее еще одна страна отказалась от таких расчетов за топливо. Это Финляндия. По той же причине "Газпром" полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.