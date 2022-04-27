Рост ВВП РФ в марте замедлился до 1,6%, за I квартал составил 3,7% – Минэкономразвития

Минэкономразвития: Рост ВВП РФ в марте замедлился до 1,6%, за I квартал составил 3,7%.

Блинкен: США сосредоточатся на дополнительных секторах экономики РФ при введении санкций.

Французское председательство: Министры энергетики ЕС обсудят перспективы в энергетической сфере.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.