Эксперт оценил последствия отказа стран от платы за российский газ в рублях

Еще одна страна отказалась от расчетов за российский газ в рублях. Это Финляндия. По той же причине "Газпром" полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу. Транзит через их территорию продолжается.

В случае незаконного отбора газа прокачку пропорционально сократят. И, как заявляли в Кремле, если и другие страны откажутся платить в рублях, то они также останутся без российского газа.

По теме высказался эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.