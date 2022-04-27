Австрийский канцлер назвал фейком готовность OMV оплачивать газ в рублях

Австрийская нефтегазовая компания OMV продолжает платить за газ в евро, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем Twitter.

По его словам, все сообщения о готовности компании оплачивать газ в рублях являются фейками.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.