В ЕК заявил, что Польша и Болгария продолжают получать газ от европейских соседей

Польша и Болгария продолжают получать российских газ, несмотря на прекращение официальных поставок, об этом сообщили в Еврокомиссии. Топливо им поставляют партнеры по своим газопроводам.

Тем временем агентство Bloomberg утверждает, что уже не менее 10 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Четыре держателя счетов уже провели первые транши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

