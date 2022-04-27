Компания OBI откроет свои магазины в РФ до конца майских праздников

До конца майских праздников должны открыться гипермаркеты OBI. Об этом сообщили представители компании. Сайт и мобильное приложение OBI тоже возобновляют свою работу.

27 апреля уже начал принимать посетителей столичный магазин на Ходынском поле. Много ли там людей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





