Инфляция в России в 2022 году составит 20,7% – Кудрин

Инфляция в России в этом году составит 20,7%. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Сезонные темы для обращений москвичей открывают на портале "Наш Город", сообщили в мэрии.

Всемирная туристская организация ООН подтвердила, что РФ заявила о намерении выйти из нее.