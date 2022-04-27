Десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа – СМИ

Не менее десяти покупателей газа из Европы уже открыли счета в Газпромбанке, сообщил Bloomberg.

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19, заявили власти региона.