Магазины OBI в России пока сохраняют цены на прежнем уровне

Российская сеть магазинов OBI пока сохраняет цены на товары на уровне, который был до закрытия ее торговых точек в стране, сообщил директор по продажам OBI в России Хельмар Шернек.

Ранее стало известно, что в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле после почти полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI.