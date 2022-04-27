Эксперт рассказал, согласятся ли европейские страны на оплату российского газа в рублях

Австрия и нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Чирков рассказал, последуют ли за Австрией и Венгрией другие страны.

Он также объяснил, как это решение скажется на курсах валют и позициях рубля в Европе и мире. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

