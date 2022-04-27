В Москве возобновил работу первый магазин OBI

Магазин OBI на Ходынском бульваре снова принимает посетителей. Он начал работать утром 27 апреля.

Остальные гипермаркеты откроются до конца майских праздников. Об этом сообщили представители компании.

Сайт и мобильное приложение OBI тоже возобновляют свою работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.