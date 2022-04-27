Из-за санкций иностранные производители мороженого могут уйти из России. Один из крупнейших игроков в РФ – британская компания Unilever: она выпускает мороженое марок "Магнат", "Золотой стандарт" и другие.

Главные конкуренты британцев – отечественные компании "Ренна" с брендом "Коровка из Кореновки" и "Айсберри".

О том, смогут ли российские производители заменить импортных, – в эфире телеканала Москва 24.