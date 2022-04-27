Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Трасса между Варшавским и Калужским шоссе готова на 80%, сообщил Cтройкомплекс Москвы.

Вакцина от COVID-19 для подростков доступна во всех регионах России. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

