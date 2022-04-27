OBI заработал в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле

Магазин OBI на Ходынском поле снова принимает посетителей. Он начал работать утром 27 апреля. Остальные гипермаркеты откроются до конца майских праздников. Об этом сообщили представители компании.

Сайт и мобильное приложение OBI тоже возобновляют свою работу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.