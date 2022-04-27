"Газпром" приостановил поставки в Болгарию и Польшу из-за отказа платить в рублях

Поставки газа в адрес "Булгаргаза" и Pgnig приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком, в рублях. Об этом сообщил "Газпром".

При несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.