Эксперт рассказал, что помогает рублю укрепляться на мировом рынке

Евро и доллар продолжают уменьшать свою стоимость по отношению к рублю. Этому не мешают ни многочисленные санкции, ни ограничения на валютные операции, которые объявил российский Центробанк.

По мнению специалистов, российской валюте помогает ситуация на рынке топлива. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.