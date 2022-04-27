Zara опровергла информацию об открытии магазинов в России

Магазины Zara в России не продолжат свою работу в РФ. Информация о запуске появилась ранее на сайте бренда. Сообщалось, что уже 1 мая откроются магазины в Москве и других городах страны. И даже был указан график работы. При этом официального заявления от торговой сети тогда не поступало.

Компания Inditex, владеющая Zara, объявила о приостановке работы в России 5 марта. Но заявляла о желании вернуться, как только позволят обстоятельства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.