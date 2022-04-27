Первый магазин OBI возобновит работу 27 апреля в России

С 27 апреля начинают открываться гипермаркеты OBI. Первым примет покупателей магазин на Ходынском поле. И до конца майских праздников откроются остальные гипермаркеты. Об этом сообщили представители компании.

Сайт и мобильное приложение OBI тоже возобновляют свою работу. Но пока без возможности покупки онлайн. В будущем сеть проведет ребрендинг в России и сменит название. Это сделают с разрешения штаб-квартиры в Германии. Концепция магазинов останется прежней.

Всего в России 27 гипермаркетов OBI. Они были закрыты с марта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.