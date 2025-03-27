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27 марта, 08:00

Экономика

Пенсии россиян будут индексировать в два этапа с 2026 года

Пенсии россиян будут индексировать в два этапа с 2026 года

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Правительство России утвердило переход к новой системе индексации пенсий, которая вступит в силу с 2026 года. Индексация будет происходить в два этапа. В феврале выплаты будут скорректированы в зависимости от инфляции предыдущего года, а с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда.

Ближайшая индексация произойдет уже на следующей неделе. Ожидается, что выплаты повысят примерно на 15%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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