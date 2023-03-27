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27 марта, 16:30

Экономика

Минстрой призвал не ждать снижения цен на жилье в РФ

Минстрой призвал не ждать снижения цен на жилье в РФ

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Минстрой призвал не ждать снижения цен на жилье в России. Как сообщили в ведомстве, квадратный метр не станет дешевле с учетом роста цен на стройматериалы, стоимости земли и инфраструктуры, а также исходя из сокращения темпов продаж.

При этом, по данным сервиса "Домклик", за февраль стоимость квадратного метра в новостройках РФ снизилась на 7%. Отрицательную динамику аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Московской, Свердловской, Ростовской и Тюменской областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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