Стоимость аренды комнаты в коммуналках в Москве за год снизилась на 5%

Стоимость аренды комнаты в коммунальных квартирах в Москве за год снизилась на 5%. Самая высокая плата составляет 16 тысяч рублей на данный момент. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на специалистов по рынку недвижимости.

При этом в других крупных городах России фиксируется рост цен. Больше всего аренда комнат с марта 2022 года подорожала во Владивостоке, Магнитогорске, Волжском и Иванове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.