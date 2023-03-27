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Экономика

Стоимость аренды комнаты в коммуналках в Москве за год снизилась на 5%

Стоимость аренды комнаты в коммуналках в Москве за год снизилась на 5%

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Стоимость аренды комнаты в коммунальных квартирах в Москве за год снизилась на 5%. Самая высокая плата составляет 16 тысяч рублей на данный момент. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на специалистов по рынку недвижимости.

При этом в других крупных городах России фиксируется рост цен. Больше всего аренда комнат с марта 2022 года подорожала во Владивостоке, Магнитогорске, Волжском и Иванове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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