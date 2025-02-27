Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитов. Это произойдет, если банки продолжат навязывать клиентам дополнительные услуги, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что многие кредитные организации согласились с необходимостью пересмотреть подход в этой сфере и даже подписали меморандум.

Однако ситуация в автосалонах не изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

