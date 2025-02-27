Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 22:00

Экономика

Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитов

Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитов

"Деньги 24. Финансовая грамотность": форма организации бизнеса

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

Набиуллина заявила, что ключевая ставка находится на нужном для борьбы с инфляцией уровне

Только 39% россиян знают о возможности самозапрета на кредиты

Граждане из 14 стран подали заявки на участие в программе "Золотая виза"

Новости мира: Трамп посоветовал Зеленскому оставить надежды на членство Украины в НАТО

Некоторые банки в России стали брать комиссию за покупку новых долларов

"Московский патруль": стоимость доллара США опустилась ниже 87 рублей

Банк России может ужесточить регулирование в сфере автокредитов. Это произойдет, если банки продолжат навязывать клиентам дополнительные услуги, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что многие кредитные организации согласились с необходимостью пересмотреть подход в этой сфере и даже подписали меморандум.

Однако ситуация в автосалонах не изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика