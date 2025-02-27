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27 февраля, 07:45

Экономика

Только 39% россиян знают о возможности самозапрета на кредиты

Только 39% россиян знают о возможности самозапрета на кредиты

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О возможности самозапрета на кредиты знают меньше половины опрошенных россиян – 39% респондентов. Такие результаты приводят эксперты, которые пообщались с потребителями финансовых услуг.

Исследование проводили в феврале, в то время как закон о самозапрете на кредиты и займы вступает в силу уже 1 марта. Соответствующее заявление можно будет подать через портал "Госуслуг". После настройки автоматизированной информационной системы это можно будет сделать через многофункциональные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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