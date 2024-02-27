Временный запрет на экспорт бензина могут ввести с 1 марта. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правительстве РФ. Кроме того, в России могут ввести увеличенный норматив продаж дизеля на бирже.

Ограничения потребовались на фоне сезонного роста спроса на топливо. Уточняется, что запрет экспорта не будет распространяться на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

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