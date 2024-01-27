Рубль укрепил свои позиции в январе 2024 года

За первый месяц 2024 года рубль заметно укрепил свои позиции. По сравнению с октябрем 2023 года прирост составил почти 15%. На данный момент за один доллар дают менее 90 рублей.

В правительстве и ЦБ решили поддержать свободно тонущий рубль с помощью репатриации валютной выручки. Так, до 30 апреля крупнейшие экспортеры обязаны продавать на московской бирже львиную долю полученной за рубежом прибыли.

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