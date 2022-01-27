В Госдуме готовят законопроект о регулировании криптовалют

Выпуск криптовалюты в России могут полностью запретить. По этому вопросу сейчас спорят Центробанк и Минфин.

ЦБ хочет полностью остановить майнинг на территории страны. Оставить только возможность владеть биткойнами через иностранные торговые площадки. А Минфин предлагает сделать эту сферу прозрачной для граждан и государства и интегрировать криптовалюты в банковскую систему страны.

Свой законопроект по криптовалютам разрабатывает и комитет Госдумы по финансовому рынку. Подробнее – на телеканале Москва 24.