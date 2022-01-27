Москвичам рассказали о ситуации с курсом валют

Евро и доллар последние дни уверенно растут.

Доллар на данный момент подешевел на 20 копеек и стал стоить 79,19 рубля. У евро минус 74 копейки, он стал стоить 88,66 рубля.

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