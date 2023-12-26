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26 декабря, 07:30

Экономика

Столичные магазины обяжут продавать отечественную технику

Столичные магазины обяжут продавать отечественную технику

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Московским магазинам предпишут продавать отечественную технику. Установить обязательный ассортимент собираются в российском правительстве. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Конкретные категории товаров пока не определили, но, как уточнили в Минпромторге, речь идет о продукции, которая в значительных объемах производится в России. Для таких товаров крупные сети магазинов электроники выделят отдельную полку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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