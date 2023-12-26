Столичные магазины обяжут продавать отечественную технику

Московским магазинам предпишут продавать отечественную технику. Установить обязательный ассортимент собираются в российском правительстве. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Конкретные категории товаров пока не определили, но, как уточнили в Минпромторге, речь идет о продукции, которая в значительных объемах производится в России. Для таких товаров крупные сети магазинов электроники выделят отдельную полку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.