26 ноября, 07:30

Экономика

Центробанк сообщил об опасной миграции вкладчиков между крупными банками

Центробанк сообщил об опасной миграции вкладчиков между крупными банками

Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов. Как показали данные ЦБ, осенний период характеризовался активным переразмещением средств между крупными банками.

Эксперты пояснили, что при досрочном закрытии вклада банк пересчитывает проценты по минимальной ставке 0,01%, вычитая уже полученный доход. Это приводит к потере части прибыли, и даже переход на вклад с повышенной ставкой не компенсирует общие потери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

