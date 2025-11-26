26 ноября, 07:30Экономика
Центробанк сообщил об опасной миграции вкладчиков между крупными банками
Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов. Как показали данные ЦБ, осенний период характеризовался активным переразмещением средств между крупными банками.
Эксперты пояснили, что при досрочном закрытии вклада банк пересчитывает проценты по минимальной ставке 0,01%, вычитая уже полученный доход. Это приводит к потере части прибыли, и даже переход на вклад с повышенной ставкой не компенсирует общие потери.
