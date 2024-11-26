Индекс Мосбиржи обновил минимум с апреля 2023 года, рубль также значительно подешевел на торгах. Между тем Центробанк установил курсы валют: доллар – выше 105 рублей и евро – выше 110 рублей.

Эксперты связывают это с общим геополитическим напряжением и негативными ожиданиями бизнеса. Отреагировал рынок и на очередной пакет санкции от Евросоюза.

Однако министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что текущий курс рубля благоприятен для российских экспортеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.