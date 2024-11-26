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26 ноября, 18:15

Экономика

Индекс Мосбиржи обновил минимум с апреля 2023 года

Индекс Мосбиржи обновил минимум с апреля 2023 года

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Индекс Мосбиржи обновил минимум с апреля 2023 года, рубль также значительно подешевел на торгах. Между тем Центробанк установил курсы валют: доллар – выше 105 рублей и евро – выше 110 рублей.

Эксперты связывают это с общим геополитическим напряжением и негативными ожиданиями бизнеса. Отреагировал рынок и на очередной пакет санкции от Евросоюза. 

Однако министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что текущий курс рубля благоприятен для российских экспортеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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